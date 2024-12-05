Москва, 5 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Достичь успеха невозможно, если полагаться на кого-то со стороны. Россия должна обеспечить себе все виды суверенитета, заявил президент Владимир Путин 5 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

«Нельзя стать успешными, полагаясь на кого-то со стороны, надо самим быть сильными, уверенными и самодостаточными, обеспечивать все виды суверенитета: экономический, общественный, государственный, технологический», — подчеркнул он.

Именно об этом говорилось в послании Федеральному собранию в начале года, а затем — в майском указе в виде национальных целей развития страны, добавил Путин.

Стратегических партнёров среди дружественных государств у России будет всё больше, выразил уверенность президент.