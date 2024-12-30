Киев, 30 декабря, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Неизвестные вечером 30 декабря взломали украинское телевидение и транслировали предупреждение о грозящем ударе баллистическими ракетами «Орешник» в ближайшие часы. Об это написало издание «Страна. ua».

ИА Регнум

«Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе «Орешника» в ближайшие часы», — сообщили в Telegram-канале украинского издания под фото и видео текста на красном фоне.

В сообщении от хакеров говорилось, что «Орешник» ударит по городам Украины. В случае сигнала воздушной тревоги призвали немедленно пройти в укрытия.

Как передавало ИА Регнум, сюжеты о «золотой молодёжи» Украины появились на каналах в Киеве после взлома телевидения хакерами 5 декабря, сообщило издание «Страна. ua».

В сюжете говорилось, что доля «золотой молодёжи» — «паразитировать на патриотизме украинцев и спускать миллионы на гульки, рестораны и проституток».

9 мая украинские телеканалы подверглись взлому хакеров, после этого в эфирах показали торжественную церемонию парада Победы в Москве.

В ночь на 7 октября хакеры нарушили работу онлайн-сервисов ВГТРК. Представители компании сообщили, что злоумышленники пытались прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, но существенного урона работе компании их действия не нанесли.