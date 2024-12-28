Мелитополь, 28 декабря, 2024, 10:14 — ИА Регнум. На подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области за сутки прогремело не менее 397 взрывов. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил назначенный украинскими властями глава местной госадминистрации Иван Фёдоров.

Иван Шилов ИА Регнум

Как указал чиновник, ударам подверглись 12 населённых пунктов. Кроме того, повреждения получили несколько объектов инфраструктуры.

Накануне, 27 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в оккупированном Украиной Запорожье прозвучал мощный взрыв. По его информации, взрыв прогремел с такой силой, что по городу в жилых домах затряслись стёкла.