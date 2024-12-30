Стамбул, Турция, 30 декабря, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Акции турецкой компании Anadolu Efes упали на 9,98% на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul). Об этом написал Bloomberg.

Егор Алеев/ТАСС

Падение началось практически сразу после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о передаче доли в АО «АБ Инбев Эфес (AB InBev Efes) во временное управление АО «Группа компаний Вместе».

При закрытии торгов вечером 30 декабря акции Anadolu Efes торговались по цене 212,8 турецких лир за одну.

Отмечается, что последний раз стоимость акций Anadolu Efes снижалась до такого уровня 4 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении пивоваренной компании принадлежащей АВ InBev Efes BV, введено временное управление. Решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций компании.

Компания «АБ ИнБев Эфес» (AB InBev Efes) образовалась в марте 2018 года после слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории России. Производственная сеть объединила 11 пивоваренных заводов во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске и Уфе, а также три солодовенных комплекса Казани, Саранске и Омске.

В феврале 2020 года пивоваренные компании «Балтика», «Объединённые пивоварни Хейнекен» и «АБ ИнБев Эфес» покинули Союз российских пивоваров. Это произошло после собрания членов СРП, на котором обсуждалась минимальная розничная цена на пиво.