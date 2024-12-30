Москва, 30 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В отношении пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес», принадлежащей АВ InBev Efes BV, введено временное управление. Соответствующий указ подписал 30 декабря президент России Владимир Путин.

Егор Алеев/ТАСС

АО «АБ ИнБев Эфес» перешло во временное управление АО «Группа компаний Вместе», следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Указано также, что решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций компании.

Компания «АБ ИнБев Эфес» (AB InBev Efes) образовалась в марте 2018 года после слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории России. Производственная сеть объединила 11 пивоваренных заводов во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске и Уфе, а также три солодовенных комплекса Казани, Саранске и Омске.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года пивоваренные компании «Балтика», «Объединённые пивоварни Хейнекен» и «АБ ИнБев Эфес» покинули Союз российских пивоваров. Это произошло после собрания членов СРП, на котором обсуждалась минимальная розничная цена на пиво.