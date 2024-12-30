Пивная компания «АБ ИнБев Эфес» перешла во временное управление ГК «Вместе»
Москва, 30 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В отношении пивоваренной компании «АБ ИнБев Эфес», принадлежащей АВ InBev Efes BV, введено временное управление. Соответствующий указ подписал 30 декабря президент России Владимир Путин.
АО «АБ ИнБев Эфес» перешло во временное управление АО «Группа компаний Вместе», следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Указано также, что решение распространяется на 15,832 млрд обыкновенных и 92,943 тыс. привилегированных акций компании.
Компания «АБ ИнБев Эфес» (AB InBev Efes) образовалась в марте 2018 года после слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории России. Производственная сеть объединила 11 пивоваренных заводов во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске и Уфе, а также три солодовенных комплекса Казани, Саранске и Омске.
Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2020 года пивоваренные компании «Балтика», «Объединённые пивоварни Хейнекен» и «АБ ИнБев Эфес» покинули Союз российских пивоваров. Это произошло после собрания членов СРП, на котором обсуждалась минимальная розничная цена на пиво.