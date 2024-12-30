Москва, 30 декабря, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) в России иностранным гражданам временно прекращена. Об этом сообщила 30 декабря пресс-служба посольства Казахстана в РФ.

В дипведомстве пояснили, что временная приостановка выдачи документов связана с окончанием срока действия пилотного проекта «Формирование ИИН иностранным гражданам через загранучреждения Республики Казахстан».

Таким образом, с 1 января 2025 года выдачи ИИН иностранцам не будет.

Как сообщало ИА Регнум, старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счёта продолжают быть действительными и не нуждаются в замене, информировали в Соцфонде.

В паспортах россиян могут появиться отметки о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика.