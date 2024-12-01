Москва, 1 декабря, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счёта продолжают быть действительными и не нуждаются в замене. Об этом 1 декабря сообщили в Социальном фонде России.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — процитировало информацию «РИА Новости».

Согласно поправкам в закон о персонифицированном учёте, гражданин может получить информацию о СНИЛС в бумажном или электронном виде. Уведомление будет содержать информацию, уже включённую в страховое свидетельство: ФИО человека, дата и место рождения и сами сведения о СНИЛС.

Как сообщало ИА Регнум, на портале «Госуслуги» запущены новые сервисы «Жизненная ситуация», которые предназначены для восстановления и замены документов. Граждане смогут восстановить паспорт РФ, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение, включая международное, пенсионные документы и документы об образовании. Также сервис позволяет узнать номер утерянного ИНН и СНИЛС.

С 1 апреля в России изменились требования для получения водительских удостоверений. Теперь, согласно постановлению правительства, для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо предъявить СНИЛС.