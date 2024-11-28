Москва, 28 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. В паспортах россиян могут появиться отметки о группе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документы МВД РФ.

Максим Богодвид/РИА Новости

Сейчас по желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны.

«В паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями», — говорится в документе.

Ведомство поясняет, что к этим сведениям относятся данные об идентификационном номере налогоплательщика и группе крови гражданина. Их будут уполномочены вносить соответствующие организации.

Как передавало ИА Регнум 20 ноября, в МВД напомнили, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учёта, а также сведения о воинской обязанности. При этом в ведомстве отметили, что самостоятельное внесение гражданами в паспорт сведений, отметок и записей недопустимо, он будет признан недействительным.