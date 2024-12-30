Москва, 30 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 30 декабря, прокомментировала планы властей Польши построить дорогу к границе с РФ «для переброски войск».

Telegram/МИД России

Ранее о намерении построить такую дорогу в 2025 году рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Дущик.

«Пить уже начали, что ли?» — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре обозреватели британского издания The Telegraph в своей публикации отметили, что прибалтийский железнодорожный проект Rail Baltica, который появился благодаря инфраструктуре, созданной ещё Российской империей, может быть использован НАТО в возможной войне с Россией.

Политолог Александр Носович в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что факт многолетней «пробуксовки» Rail Baltica является хорошей новостью — он свидетельствует, что все антироссийские выходки стран Прибалтики являются их личной инициативой, а США войну с Россией в этом регионе не планируют, иначе причастным «давно бы дали волшебного пенделя» и заставили быстро достроить и запустить дорогу.

В ноябре премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава в рамках программы «Восточный щит» начала строить линию оборонительных укреплений на границе с Россией. Протяжённость границы Польши с Калининградской областью составляет около 200 км. Программа «Восточный щит» предусматривает рытьё 800 км рвов, создание минных полей и установку противотанковых ежей. Также планируется организовать систему видеонаблюдения.