Варшава, 30 декабря, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Польша намерена в 2025 году построить дорогу к границе с Калининградской областью, чтобы обеспечить возможность быстрой переброски войск в случае необходимости. Об этом в интервью газете Financial Times в понедельник, 30 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Дущик.

Jakob Ratz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Строительство будет идти в ближайшие месяцы, сказал замминистра.

Других подробностей он не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, ранее в декабре обозреватели британского издания The Telegraph в своей публикации отметили, что железнодорожный проект Rail Baltica, который появился благодаря инфраструктуре, созданной ещё Российской империей, может быть использован НАТО в возможной войне с Россией.

В рамках проекта Rail Baltica планируется строительство участка высокоскоростной железной дороги длиной 805 км, которая свяжет Прибалтику с Центральной Европой, отметили авторы. Глава отдела коммуникаций Rail Baltica Прийт Пруул заявил, что благодаря этому время транспортировки военной техники и оборудования может сократиться с недели до одних суток.

Политолог Александр Носович в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что факт многолетней «пробуксовки» Rail Baltica является хорошей новостью — он свидетельствует, что все антироссийские выходки стран Прибалтики являются их личной инициативой, а заокеанский гегемон войну с Россией в этом регионе не планирует, иначе причастным «давно бы дали волшебного пенделя» и заставили быстро достроить и запустить дорогу.