Лондон, 22 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Проект Rail Baltica, который появился благодаря инфраструктуре, созданной ещё Российской империей, может быть использован НАТО в возможной войне с Россией, отметили в своей публикации в воскресенье, 22 декабря, обозреватели британского издания The Telegraph.

Gintare. saulyte

Железнодорожный проект Rail Baltica строится на основе путей, проложенных во времена империи, эти пути стали «подарком» для НАТО, которое намерено использовать железную дорогу для переброски войск в случае начала полномасштабного конфликта, отметили авторы.

«Железная дорога приобрела новое назначение в текущих реалиях: если между Москвой и НАТО начнётся война, её можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — сказано в материале.

В рамках проекта Rail Baltica планируется строительство участка высокоскоростной железной дороги длиной 805 км, которая свяжет Прибалтику с Центральной Европой, отметили авторы. Глава отдела коммуникаций Rail Baltica Прийт Пруул заявил, что благодаря этому время транспортировки военной техники и оборудования может сократиться с недели до одних суток.

Обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко ранее отмечал: Rail Baltica, «дорога в никуда», которую на деньги ЕС возводят уже 10 лет, стала очень прибыльным предприятием, но не для строящих её стран, а для отдельных причастных лиц, и в интересах прибалтийских чиновников, чтобы этот проект продолжался вечно и никогда не закончился.

Политолог Александр Носович в беседе с ИА Регнум ранее заявил, что факт многолетней «пробуксовки» Rail Baltica является хорошей новостью — он свидетельствует, что все антироссийские выходки стран Прибалтики являются их личной инициативой, а заокеанский гегемон войну с Россией в этом регионе не планирует, иначе причастным «давно бы дали волшебного пенделя» и заставили быстро достроить и запустить дорогу.