Пермь, 30 декабря, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Народный артист России, иллюзионист Владимир Данилин умер в возрасте 73 лет, сообщило руководство театра «Данилин» в Перми.

А. Левин/РИА Новости Владимир Данилин

«Сегодня, 30 декабря, не стало народного артиста РФ, почётного гражданина города Перми, всемирно известного иллюзиониста Владимира Данилина», — говорится в некрологе, опубликованном на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В коллективе выразили искренние соболезнования родным и близким артиста. О времени и дате прощания будет объявлено позже, добавили в театре.

Данилин родился 4 сентября 1951 года в Тульской области. Окончил местный институт культуры, в 1973 году поступил на работу в Пермскую областную филармонию в качестве артиста оригинального жанра. В 1984 году основал театр «Иллюзион».

Будучи ребёнком, Данилин снялся в советских картинах «Конец Чирвы-Козыря» и «Сашко». Позже он сыграл самого себя в фильме «Переступить черту», а также исполнил роль фокусника в одной из серий киножурнала «Ералаш».

В 2011 году Данилина избрали депутатом Законодательного собрания Пермского края. По итогам 2014 года, как сообщало ИА Регнум, он заработал больше всех других парламентариев — 660 млн 560 тыс. рублей. При этом в декларации было указано, что итоговый финансовый результат у Данилина отрицательный — минус 17 млн 937 тыс. рублей. Его супруга заработала в том же году 130 тыс. рублей.