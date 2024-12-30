Сеул, 30 декабря, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Полиция попросила суд в Сеуле выдать на имя президента Республики Корея Юн Сок Ёля ордер на арест. Об этом 30 декабря сообщили в управлении антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих.

Nathan Howard — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Отмечается, что объединённая следственная группа состоит из представителей управления, полиции и минобороны. В данный момент они проводят расследования обстоятельств введения 3 декабря в стране военного положения.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 29 декабря, Юн Сок Ёль в третий раз проигнорировал повестку и не явился на допрос в управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) по делу о мятеже. Перед этим президент Южной Кореи также проигнорировал вызов на допрос 18 и 25 декабря в управление CIO и прокуратуру соответственно.

3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. По его словам, оппозиция вела антигосударственную деятельность и готовила мятеж.

Парламент Южной Кореи 14 декабря большинством голосов вынес импичмент. За вынесение импичмента Юн Сок Ёлю проголосовали 204 парламентария, против — 85. Ещё три депутата воздержались, восемь бюллетеней признали недействительными.