Вашингтон, 30 декабря, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден выразили соболезнования в связи со смертью 39-го президента США Джимми Картера.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По словам республиканца, американцы должны выразить Картеру благодарность за его попытки сделать жизнь граждан США лучше.

В свою очередь Байден сообщил, что он со своей супругой Джилл Байден знали Картера как близкого друга на протяжении 60 лет.

«Своим состраданием и ясностью моральных ориентиров он боролся с болезнями, устанавливал мир, защищал гражданские и человеческие права, продвигал свободные и честные выборы, помогал бездомным и всегда отстаивал интересы обездоленных. Он спас, поддержал и изменил жизни людей по всему миру», — отметил Байден. Его сообщение опубликовал Белый дом.

Помимо этого, свои соболезнования выразили бывшие президенты США Билл Клинтон и Барак Обама.

Как передавало ИА Регнум, Картер умер в воскресенье, 29 декабря, на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года. По словам внука Картера, Джейсона, экс-лидер США в последние дни «наслаждался миром, как мог». Картер — 39-й президент США, находившийся у власти в период с 1977 по 1981 год. Он вошёл в историю как самый долгоживущий американский президент. В октябре ему исполнилось 100 лет.

19 ноября прошлого года в возрасте 96 лет скончалась жена Картера, экс первая леди США Розалин Картер.