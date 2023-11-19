Вашингтон, 20 ноября, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Экс-первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го американского лидера Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба основанной ей благотворительной неправительственной организации «Центр Картера».

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Уточняется, что Розалин Картер скончалась в воскресенье, 19 ноября, в своём доме в Плейнс в штате Джорджия. Отмечается, что женщина ушла из жизни в кругу семьи.

Розалин и Джимми Картер прожили в браке 77 лет, у них было четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков.

В качестве первой леди Розалин Картер добилась, чтобы вакцинация детей стала обычной практикой в США. Кроме того, она много занималась благотворительностью, борьбой с дискриминацией женщин и людей с психическими заболеваниями, а также продвигала идеи по улучшению качества психиатрической помощи.

«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг. Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня», — так сказал о своей супруге экс-глава Белого дома, лауреат Нобелевской премии Джимми Картер, которому в октябре 2023 года исполнилось 99 лет.