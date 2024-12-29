Лондон, 29 декабря, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Отмены и задержки авиарейсов продолжаются три дня подряд из-за тумана во втором по загруженности аэропорту Великобритании Гатвик в Лондоне. Об этом 29 декабря сообщает телеканал Sky News.

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Для аэропорта Гатвик воскресенье является самым загруженным днём в рождественский сезон, в этот день запланировано 729 авиарейсов.

«В аэропорту Гатвик отменено около 30 вылетов и 28 прилётов», — уточняет телеканал.

Кроме того, согласно онлайн-табло аэропорта, все авиарейсы вылетают с задержкой, которая составляет от одного до пяти часов. Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдались также в лондонском аэропорту Хитроу и в аэропорту Манчестера. В ряде районов Великобритании из-за тумана видимость снизилась до 100 метров.

По данным метеорологической службы Соединённого Королевства, ожидается, что туман в течение дня должен рассеяться. При этом на следующей неделе ожидаются снегопады в Шотландии, а на севере Англии — сильные ветра.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве с вечера пятницы, 27 декабря, до утра субботы, 28 декабря, наблюдался туман с видимостью 200–700 метров и гололёд.

В московском международном аэропорту Внуково 200 пассажиров рейса Москва — Владикавказ ожидают вылета на протяжении 12 часов. Задержка рейса связана с плохой погодой.