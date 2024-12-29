Москва, 29 декабря, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В московском международном порту Внуково 200 пассажиров рейса Москва — Владикавказ ожидают вылета на протяжении 12 часов. Об этом 29 декабря сообщил РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что задержка рейса связана с плохой погодой. Когда самолёт полетит, пока неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря во Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковском и в аэропорту Калуги вводили временные ограничения на приём и вылет самолётов.

В Сочи 27 декабря на фоне временных ограничений на полёты задержали более 10 рейсов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Чебоксары, Уфу, Ереван, Стамбул. В этот же день 12 самолётов, которые должны были приземлиться в Адлере, направили на запасные аэродромы в Махачкалу и Минеральные Воды. В этот же день ограничения на приём и вылет самолётов вводили в аэропорту Казани.