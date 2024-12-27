Москва, 27 декабря, 2024, 23:30 — ИА Регнум. В Москве с вечера пятницы, 27 декабря, до утра субботы, 28 декабря, ожидается туман с видимостью 200–700 метров и гололёд. Об этом вечером 27 декабря предупредили в столичном главке МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В ближайшие два часа с сохранением до 6 часов утра 28 декабря местами в Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м, слабый гололёд. На дорогах гололедица», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

В связи с этим столичное МЧС рекомендовало жителям и гостям столицы увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, не совершать обгонов и резких манёвров, быть внимательным при управлении транспортным средством. Пешеходам в ведомстве посоветовали обозначить себя светоотражающими элементами.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Новый год температура в Московском регионе будет на уровне от нуля до минус пяти градусов, возможен небольшой снег. Эксперт уточнил, что 2 и 3 января в Московской области ночью температура будет варьироваться от минус двух до минус семи градусов, а днём — от нуля до минус пяти градусов. В столице же температура может достигнуть максимум минус пяти градусов ночью, а днём — до минус трёх.

27 декабря Вильфанд сообщил, что на большей части России ожидается превышение температурной нормы, отрицательные отклонения от нормы ожидаются только в азиатской части РФ.