Киев, 29 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Фортификации, построенные на украинских энергообъектах, не защищают от ударов ВС РФ, власти потратили бюджетные средства впустую. Об этом сообщил украинский эксперт по энергетике Виктор Куртев в интервью журналистке Наталье Мосейчук 28 декабря.

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«Любая система пассивной защиты неэффективна… Десятки миллиардов закопаны в землю, в буквальном смысле. Этого можно было не делать… Это же бред. И ни один объект из тех больших не достроен. Строительство нельзя завершить в полном объёме, например, раньше 2030 года. Мы вообще сколько лет собираемся участвовать в боевых действиях? Кто это придумал, кто это защищал?» — возмутился Куртев.

Эксперт также заявил, что если власти в Киеве захотели украсть деньги на постройке фортификаций, то это можно было сделать в том месте, где это хотя бы имело смысл.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин призвал расследовать поставки Вооружённым силам Украины (ВСУ) бракованных мин. Кроме того, общественник подал заявление в Нацбюро расследований Украины по поводу расследования переплаты более 90 миллионов евро на закупках оружия у польской компании PHU Lechmar. Шабунин отметил, что «распилы» государственных денег обнаружили не государственные органы, а журналисты.

28 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, осознаёт огромные масштабы коррупции и отмывания денег на Украине.