Киев, 24 декабря, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна «Укроборонпром» и минстратегпрома в связи с поставкой в Вооруженные силы Украины (ВСУ) бракованных мин направил в Службу безопасности Украины (СБУ) глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин. Об этом он написал 23 декабря в социальных сетях.

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В заявлении Шабунин привёл факты поставок бракованных мин военным, назвал произошедшее госизменой и призвал расследовать дело по соответствующей статье.

Кроме того, общественник подал заявление в Нацбюро расследований Украины по поводу расследования переплаты более 90 миллионов евро на закупках оружия у польской компании PHU Lechmar. Шабунин отметил, что «распилы» государственных денег обнаружили не государственные органы, а журналисты.

По словам общественника, ситуация с минами — «ещё печальнее», о них сообщила миномётчики. Шабунин подчеркнул, что киевские власти настаивают, что обе схемы абсолютно законны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинская журналистка Диана Панченко призвала американского предпринимателя Илона Маска провести в её стране аудит расходов на энергетику. По словам Панченко, киевский режим потратил на защиту энергообъектов 4 млрд долларов и наверняка постарается «списать» под эти цели ещё не менее 2 млрд.

Сам Маск ранее согласился с тем, что необходимо провести аудит американской помощи Киеву после окончания украинского конфликта.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе на Украине по подозрению в госизмене, заявил, что при киевском режиме страна ещё больше погрязла в коррупции. При этом, по информации британского издания The Telegraph, слишком коррумпированной страной Украину считают и в Североатлантическом альянсе.