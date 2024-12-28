Москва, 28 декабря, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, осознаёт огромные масштабы коррупции и отмывания денег на Украине. Об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её информации, на Украине возникла коррупционная связка между действующим президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером Байденом и главой киевского режима Владимиром Зеленским и его предшественниками. Это в том числе стало частью манипуляций в ходе прошедших выборов американского лидера.

«Это конкретная история про коррупцию кланов в Соединённых Штатах Америки, для которых Украина стала способом отмывания миллиардов долларов и получения суперприбылей. Думаю, команда Трампа это понимает», — рассказала Захарова KP.RU.

Как передавало ИА Регнум, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, выдвинутый Трампом руководителем министерства эффективности правительства, в ноябре заявил, что поддерживает идею о проведении аудита средств, выделяемых для помощи Украине. Он также согласился, что избранный президент может урегулировать украинский конфликт, на который из американского бюджета потратили миллиарды долларов.

Американский телеканал CNBC, ссылаясь на мнение ряда аналитиков, пришёл к выводу, что Трамп, предположительно, рассматривает прекращение выделения средств на поддержку киевского режима, чтобы таким образом добиться остановки конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая помощь западных стран не сможет изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину лишь подтверждают участие НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые решились на это.