Энергодар, Запорожская область, 29 декабря, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Город Энергодар в Запорожской области впервые обеспечили теплом без перевода блоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в режим «горячего останова». Об этом 29 декабря рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук в ходе совещания с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

«По блокам замечаний нет. С теплоснабжением города, это первая зима, когда мы греемся без блоков (без перевода блоков в режим «горячего останова»). Прошлая зима была с блоком», — сказал Черничук, видеозапись совещания размещена в Telegram-канале ЗАЭС.

Он уточнил, что температура носителя в системе составляет +62… +64 градуса и поэтому в домах Энергодара достаточно тепло. Для обеспечения теплоснабжения в таком режиме система была оптимизирована, добавил директор ЗАЭС.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». После этого нужды станции были запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности на АЭС не было зафиксировано.

Энергодар 27 ноября был обесточен в результате аварийного отключения линии электропередачи. Из-за этого без света остались Каменка-Днепровская и Водяное.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что украинские формирования за сутки восемь раз атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. Уточнялось, что со стороны ВСУ было шесть атак дронами и два артиллерийских обстрела.