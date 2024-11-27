Энергодар, Запорожская область, 27 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции, оказался обесточен в результате аварийного отключения линии электропередачи (ЛЭП). Об этом 27 ноября сообщила городская администрация.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии за пределами города», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Энергодара.

Уточняется, что в результате этого без электроснабжения остались Энергодар, Каменка-Днепровская и Водяное. В горадминистрации добавили, что энергетики приступят к ликвидации аварии, когда выяснят её причины.

Как сообщало ИА Регнум, утром 27 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о перебоях с электроснабжением в регионе. Он уточнил, что это произошло из-за повреждения ЛЭП и пообещал, что работы по его устранению будут вскоре устранены. Позднее электроснабжение восстановили в полном объёме.

Позднее в этот же день Минобороны России проинформировало, что украинские формирования в течение суток восемь раз атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. В ведомстве уточнили, что в результате этого пострадавших и повреждений нет, персонал АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон не нарушен.