Энергодар, Запорожская область, 30 ноября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе станции.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1», — сообщили на ЗАЭС.

Собственные нужды станции запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Персонал ЗАЭС готов к реагированию. Нарушений пределов и условий безопасности не станции не зафиксировано.

Блоки ЗАЭС сейчас находятся в состоянии «холодный останов».