Мелитополь, 27 ноября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) суммарно восемь раз атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар. Об этом 27 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар», — говорится в сводке военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что все беспилотники были сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет, персонал АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон не нарушен.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны России проинформировало о том, что украинская армия пять раз за сутки обстреляла город Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС. За это время зафиксировано три атаки ВСУ с применением дронов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что попытки Киева атаковать ЗАЭС являются актами ядерного терроризма, показывающим суть украинских властей. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв неоднократно отмечал, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира, и призывал международные организации дать адекватную реакция на происходящее.

При этом Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) отказывается возлагать вину за удары по ЗАЭС на бойцов украинских формирований и лишь призывает в общих формулировках к «сдержанности» и отказу от «недопустимых действий».