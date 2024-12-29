Сеул, 29 декабря, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Количество погибших в результате крушения пассажирского самолёта в южнокорейском аэропорту Муан возросло до 151. Об этом 29 декабря сообщило агентство Yonhap.

NEWSIS/XinHua/Global Look Press

Уточняется, что это информация по данным на 16:49 по местному времени (10:49 мск).

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 декабря пассажирский лайнер врезался в стену ограждения при посадке в аэропорту Муан. На его борту находился как минимум 181 человек — 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Вспыхнувший после этого пожар удалось потушить.

Агентство Yonhap позднее написало, что в экстренных службах считают, что посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения с птицами. В результате авиакатастрофы выжило два человека, которые находятся в тяжёлом состоянии.

Посольство России в Сеуле 29 декабря выразило соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта в Южной Корее, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.