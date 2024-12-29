Москва, 29 декабря, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Страховые пенсии в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции. Об этом заявил 28 декабря министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства, после того как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», — уточнил Котяков. Его слова приводит ТАСС.

Это произойдёт одновременно с январской индексацией пенсии на 7,3% для пенсионеров. Таким образом в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, это ожидает порядка 37 млн работающих и неработающих пенсионеров.

Часть россиян до конца 2024 года получат двойную пенсию. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что речь идёт о выплатах за декабрь и январь, и это затронет пенсионеров, получающих пенсии с 3-го по 8-е число каждого месяца, так как в январе это праздничные дни.