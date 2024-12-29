Москва, 29 декабря, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали по подозрению в госизмене россиянина, который передал украинской военной разведке фотографии объекта топливно-экономического комплекса (ТЭК) Подмосковья. Об этом 29 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

«Задержан гражданин РФ 1983 года рождения по подозрению в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

По информации ФСБ, задержанный через мессенджер Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки украинского минобороны, после чего по его заданию за денежное вознаграждение собрал и передал фотографии объекта ТЭК в Московской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938481" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Россиянин задержан по подозрению в совершении государственной измены, сообщили в ФСБ

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), его отправили под арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря стало известно, что ФСБ предотвратила готовившиеся украинскими спецслужбами теракты в отношении высокопоставленного российского военного и блогера, освещающего ход СВО. Сотрудники ФСБ задержала россиянина, который для совершения теракта по заданию сотрудника украинского Главного управления разведки забрал из тайника в Подмосковье взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее, 26 декабря, ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных Министерства обороны РФ, которые готовили украинские спецслужбы. Сотрудниками ФСБ были задержаны четверо россиян, причастных к подготовке этих покушений.