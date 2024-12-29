Сеул, 29 декабря, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи подтвердили гибель 120 человек в результате крушения пассажирского лайнер в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Об этом 29 декабря сообщило агентство Yonhap.

Соцсети. Кадр из видео

Отмечается, что власти республики не исключают возможности того, что все пассажиры и члены экипажа упавшего воздушного судна погибли, за исключением двух спасённых.

По словам сотрудника экстренных служб, потерпевший крушение самолёт настолько сильно пострадал, что «узнать можно было только заднюю часть», где были обнаружены оба выживших.

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Как сообщало ИА Регнум, в 09:07 по местному времени (03:07 мск) 24 декабря пассажирский самолёт врезался в стену ограждения во время посадки в аэропорту Муан. Пожар, возникший при столкновении самолёта с ограждением, удалось ликвидировать. На борту лайнера находился как минимум 181 человек — 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Агентство Yonhap позднее отметило, что специалисты экстренных служб считают, что посадочные механизмы авиалайнера не сработали из-за столкновения с птицами. Возникший при столкновении самолёта с ограждением пожар удалось ликвидировать.

Посольство России в Сеуле 29 декабря выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.