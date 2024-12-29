Лондон, 29 декабря, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал «спасти планету», опираясь на уникальные положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года на фоне военных действий в секторе Газа. Об этом рок-музыкант 28 декабря заявил в видеообращении, опубликованном в сети X.

Michele Nucci/Keystone Press Agency/Global Look Press Роджер Уотерс

Видеообращение Уотерс сопроводил ссылкой на свою публикацию на сайте платформы Substack, в которой он размышляет о роли Всеобщей декларации прав человека для мира.

Кроме того, Уотерс раскритиковал власти Израиля за военные операции в Палестине. Музыкант полагает, что «кровожадное государство Израиль» проводит этнические чистки коренного населения в Палестине при содействии и финансировании стран Запада. Уотерс напомнил и историю США, которые истребляли коренное население на своей территории, а также чернокожих рабов, завезённых из Африки.

«Я думал, что когда наши лидеры подписали Всеобщую декларацию прав человека 10 декабря 1948 года в Париже, закрепив её 30 статей в законе, они все собирались её соблюдать, но я ошибался», — написал Уотерс и обвинил лидеров стран Запада в несоблюдении документа, расизме и нежелании сделать мир лучше.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс потребовал изоляции Израиля на международном уровне в связи с убийством ЦАХАЛ лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта, предположительно, за совершённые израильскими войсками военные преступления в секторе Газа.

Позднее президент США Джо Байден отметил, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.