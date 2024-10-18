Лондон, 18 октября, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Изоляции Израиля на международном уровне потребовал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в связи с убийством ЦАХАЛ лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Соответствующее заявление музыкант разместил на своей странице в соцсети Х.

Enric Fontcuberta/EPA/ТАСС Роджер Уотерс

«Никакого больше футбола, никакого «Евровидения», ничего больше. Все конечно. Израиль себя дисквалифицировал. Красная карточка. Покиньте поле», — написал Уотерс.

Кроме того, музыкант предложил создать палестинское государство, которое займёт территорию «от реки и до моря», то есть от реки Иордан и до Средиземного моря, включая сектор Газа, Западный берег Иордана и Израиль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ по результатам проведённой ДНК-экспертизы подтвердила, что в результате операции в одном из районов Рафаха на юге сектора Газа ликвидирован лидер политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар.

Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе 2024 года. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен ЦАХАЛ в Тегеране в конце июля.

На фоне сообщений о ликвидации Синвара президент США Джозеф Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяхупровели переговоры, в ходе которых глава Белого дома высоко оценил операцию ЦАХАЛ. Также стороны согласились с тем ликвидация лидера ХАМАС якобы позволит продвинуться в направлении заключения сделки по освобождению заложников и завершения боевых действий на территории сектора Газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова нового генсека НАТО Марка Рютте об убитом главе политбюро палестинского движения ХАМАС Яхье Синвара показывают, что на Западе всё еще сильны «рефлексы каннибализма».