Сеул, 29 декабря, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Граждане России отсутствовали на борту потерпевшего крушение пассажирского авиалайнера в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее. Об этом 29 декабря сообщает агентство Yonhap.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Уточняется, что из 175 пассажиров, находившихся на борту самолёта, 173 человека являются гражданами Республики Корея и два человека — подданные Таиланда.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала неисправность посадочных механизмов, вызванная столкновением с птицами. Экипаж попытался посадить лайнер на фюзеляж, но авиаборт не сумел сбросить скорость, ударился об ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее число погибших выросло до 47, двоих удалось спасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок распорядился принять все необходимые меры в связи с трагедией.