Москва, 28 декабря, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Трансляцию премии «Звезды хайпа» можно будет увидеть на телеканале RU. TV. Зрители увидят специальные декорации и выступления популярных блогеров и инфлюенсеров.

«Русская медиагруппа» Телеканал RU. TV покажет премию «Звезды хайпа»

Создатель концепции «Звезды хайпа», музыкальный продюсер «Русской медиагруппы» Светлана Столповских уверена, что премия позволила артистам, декораторам, режиссеру и всем причастным максимально выйти за рамки, смело экспериментировать и эпатировать — и в результате представить зрителям нечто совершенно новое и необычное.

«Нашей задачей было показать: у хайпа нет границ, ни креативных, ни возрастных», — пояснила она.

Ведущие Женя Лизогуб и Лера Симка, Милана Некрасова и Давид Туров, Оксана Самойлова и её козочка Мими, Юля Гаврилина и Олег Пилягин задали тон вечера. На сцену вышли молодежная группа «Цу-Е-Фа», Мари Краймбрери и «Иванушки International», Катя Лель и Ваня Дмитриенко и многие другие.

Отдельного упоминания заслуживают статуэтки премии: эксклюзивные манекены в человеческий рост, каждый из которых был оформлен в уникальной манере — в соответствии с образом исполнителя, которому он вручался, и номинацией.

Названия номинаций также отражали креатив «Звезд хайпа». «Хайповый фан», «Обрезание года», «Малиновый пирожок», «Зверь хайпа», «Тюнинг года», «Тополиный хайп» — все они были придуманы для определенных артистов с учетом их достижений, и, конечно же, сами по себе были вызовом.

Трансляция пройдёт 29 декабря 2024 года в 13:00 и 4 января 2025 года в 15:40 на телеканале RU. TV.