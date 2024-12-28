Киев, 28 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Украина получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщили 28 декабря в крупнейшей частной энергетической украинской компании ДТЭК.

Gerard Bottino/Global Look Press

«Партия примерно в 100 млн куб. м газа, или 1 тераватт-час энергии, на борту [судна] Gaslog Savannah прибыла на СПГ-терминал Ревитуса [в Греции] в пятницу утром», — говорится в заявлении.

По информации энергохолдинга, цель данной поставки — обеспечение энергетической безопасности.

1 января 2025 года заканчивается действие договора между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил, что Киев остановит транзит.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина также создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке. После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.