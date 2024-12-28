Киев, 28 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Бывший посол в Германии Андрей Мельник потребовал, чтобы ФРГ каждый год выплачивала Киеву не менее €20 млрд в качестве меры поддержки. Об этом 28 декабря сообщает немецкий телеканал n-tv.

Он отметил, что деньги Украина должна получать на протяжении четырёх лет. Они должны закладываться в бюджет страны.

Мельник призвал Берлин существенно увеличить поставки оружия на Украину, они должны идти на стабильной основе.

«Будущая коалиция [в правительстве Германии] должна заложить в бюджет на ближайшие четыре года не менее €80 млрд, то есть по €20 млрд в год», — заявил Мельник.

По мнению украинского дипломата, для Берлина это «было бы выгодным вложением в безопасность». Кроме того, это якобы будет «сигналом силы» для избранного прездента США Дональда Трампа, Европейского союза и для президента России Владимира Путина.

Мельник заявил также, что ФРГ совершила «огромный скачок» в помощи Украине по сравнению с началом вооружённого конфликта. На сегодняшний день общий объём переданных Киеву средств «составляет значительную сумму в миллиардах». По его мнению, этим Германия заслужила вечную благодарность со стороны украинцев. Но этой помощи всё равно недостаточно, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц в начале декабря заявил, что гордится выбранным курсом по украинскому конфликту. Этот курс предусматривает крупные объёмы помощи Киеву, а также непринятие решений, провоцирующих эскалацию. 28 декабря он заявил, что в недавнем разговоре с Путиным дал понять российскому лидеру, что помощь Киеву со строны Берлина не ослабнет.

Путин неоднократно заявлял, что поставки НАТО оружия на Украину только затягивают и усугубляют конфликт. В разговоре с Шольцем он заявил, что отношения Москвы и Берлина деградировали по причине той линии, которую в своей внешней политике выбрала Германия.