Берлин, 11 декабря, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что «очень гордится» выбранным курсом по украинскому конфликту, который подразумевает крупные объемы помощи Киеву и непринятие решений, провоцирующих эскалацию. Об этом 10 декабря политик заявил в интервью телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По словам Шольца, он очень гордится тем, что Германии удалось стать крупнейшим в Европе донором помощи Украине и одновременно избежать решений, которые привели бы к эскалации конфликта.

По мнению Шольца, Германии удалось удержать «умный баланс». Также канцлер ФРГ поддержал решение своего ключевого политического оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, совершить визиты на Украину и в Польшу.

«Совершенно нормально, что глава оппозиции говорит с другими о будущей политике», — пояснил Шольц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Он объявил о выделении новой помощи Украине в размере 650 млн евро. Новый пакет помощи включает танки Leopard 1, боевые беспилотные летательные аппараты и зенитные ракетные комплексы Iris-T. При этом Шольц вновь отклонил просьбу киевского режима о поставке ракет Taurus.

В ноябре МИД ФРГ сообщил, что в общей сложности Германия потратила на помощь Киеву 37,32 миллиарда евро и уступает только США по этому показателю.