Москва, 28 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на добровольцев уголовной ответственности за преступления против военной службы. Соответствующий документ 28 декабря разместили на официальном портале правовых актов.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Подобными преступлениями являются деяния против установленного порядка прохождения службы. Нормы затрагивают граждан, проходящих службу по призыву или по контракту, пребывающих в запасе или прибывших на военные сборы.

Согласно новому закону отдельные положения Уголовного кодекса России буду распространяться и на добровольцев, которые нарушат приказ, применят насильственные действия в отношении начальника, самовольно покинут расположение, дезертируют.

Наказание будет ждать и за уклонение от исполнения обязанностей военной службы, симулируя болезнь, умышленное уничтожение казённого имущества, а также за добровольную сдачу в плен.

Также документ устанавливает для добровольцев ряд понятий. Начальником для них является лицо, наделённое в отношении гражданина организационно-распорядительными функциями. Прохождение военной службы означает исполнение обязанностей по контракту.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Путин подписал закон, устанавливающий ответственность для граждан в добровольческих формированиях за утрату или намеренное повреждение выданного им имущества. Для расчёта суммы ущерба к добровольцам применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.