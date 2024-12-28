Путин ввёл наказание для добровольцев за преступления против военной службы
Москва, 28 декабря, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на добровольцев уголовной ответственности за преступления против военной службы. Соответствующий документ 28 декабря разместили на официальном портале правовых актов.
Подобными преступлениями являются деяния против установленного порядка прохождения службы. Нормы затрагивают граждан, проходящих службу по призыву или по контракту, пребывающих в запасе или прибывших на военные сборы.
Согласно новому закону отдельные положения Уголовного кодекса России буду распространяться и на добровольцев, которые нарушат приказ, применят насильственные действия в отношении начальника, самовольно покинут расположение, дезертируют.
Наказание будет ждать и за уклонение от исполнения обязанностей военной службы, симулируя болезнь, умышленное уничтожение казённого имущества, а также за добровольную сдачу в плен.
Также документ устанавливает для добровольцев ряд понятий. Начальником для них является лицо, наделённое в отношении гражданина организационно-распорядительными функциями. Прохождение военной службы означает исполнение обязанностей по контракту.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Путин подписал закон, устанавливающий ответственность для граждан в добровольческих формированиях за утрату или намеренное повреждение выданного им имущества. Для расчёта суммы ущерба к добровольцам применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.