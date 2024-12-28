Москва, 28 декабря, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден провёл весь свой президентский срок в отпуске.

Oliver Contreras — Pool via CNP/Global Look Press

Так миллиардер прокомментировал публикацию в соцсети X (бывш. Twitter), в которой говорится, что Байден был в отпуске 570 дней, что составляет 40% от его президентского срока.

«На самом деле около 100%», — оставил Маск комментарий.

Как передавало ИА Регнум, Маск 21 декабря заметил отсутствие действующего президента США в публичном пространстве. По словам бизнесмена, теперь единственным занятием Байдена является «разграбление казны».

Колумнист американской газеты The Wall Street Journal Джейсон Райли 24 декабря написал, что наследием Байдена станет снижение его умственных способностей. Журналист назвал эту ситуацию «эпическим» скандалом, масштабы которого ещё предстоит осознать.