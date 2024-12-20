Вашингтон, 21 декабря, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск обратил внимание на отсутствие президента США Джо Байдена в публичном пространстве. Об этом миллиардер написал в соцсети X.

Сергей Корсун ИА Регнум Байден

«Жив ли ещё Байден? Кто-нибудь видел его в последнее время?» — поинтересовался Маск, комментируя публикацию другого пользователя соцсети.

Автор заметил, что единственным занятием Байдена является «разграбление казны».

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря газета The Wall Street Journal написала о возмущении представителей Демократической партии тем, что Джо Байден решил отстраниться от власти в переходный период, в то время как избранный президент США Дональд Трамп за несколько недель до инаугурации фактически определяет политику страны. Трамп обозначает приоритеты США в ряде вопросов. Многие демократы разгневаны происходящим и упущенными возможностями Байдена, отметили в издании.

Илон Маск в сентябре признался, что постоянно забывает о том, кто руководит США.