Москва, 28 декабря, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Иностранные граждане за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности России, будут привлечены к ответственности c наказанием вплоть до 15 лет колонии. Соответствующий закон в субботу, 28 декабря, подписал президент РФ Владимир Путин.

Belkin Alexey/Global Look Press

Согласно новой статье Уголовного кодекса, оказание находящимся в России иностранцем или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, будет наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Также виновного могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до трех лет либо без такового.

Освободить от наказания могут, если подозреваемый способствовал предотвращению ущерба интересам государства.

За сотрудничество находящихся на территории России приезжих с представителями других стран против безопасности РФ будут наказывать на срок до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Путин подписал закон, предполагающий ужесточение наказания за пособничество и организацию незаконной миграции. Согласно тексту документа, организация незаконного въезда в РФ или транзита влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

30 октября Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.