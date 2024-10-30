ГД приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
Москва, 30 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Законопроект рассматривался 30 октября во время пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания.
Закон предусматривает дополнение статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ («Конфискация имущества») статьёй 322.1 («Организация незаконной миграции»).
«Количество преступлений в этой сфере растёт: в 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит МВД», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что этот закон стал 12-м с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики.
Как передавало ИА Регнум, 29 октября Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается признать факт нелегального нахождения мигранта в России обстоятельством, отягчающим его наказание за совершение преступления. Авторы документа отмечали, что нововведение «позволит при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности».
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне подчёркивал, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для россиян в быту. Глава государства также уточнил, что поручил правительству как можно быстрее вернуться к обсуждению миграционной политики.