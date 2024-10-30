Москва, 30 октября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Законопроект рассматривался 30 октября во время пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Закон предусматривает дополнение статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ («Конфискация имущества») статьёй 322.1 («Организация незаконной миграции»).

«Количество преступлений в этой сфере растёт: в 2023 году их число увеличилось на 79,6%, за семь месяцев 2024 года — в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит МВД», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что этот закон стал 12-м с начала 2024 года из числа направленных на совершенствование миграционной политики.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается признать факт нелегального нахождения мигранта в России обстоятельством, отягчающим его наказание за совершение преступления. Авторы документа отмечали, что нововведение «позволит при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности».

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне подчёркивал, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для россиян в быту. Глава государства также уточнил, что поручил правительству как можно быстрее вернуться к обсуждению миграционной политики.