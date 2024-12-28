Новая Каховка, Херсонская область, 28 декабря, 2024, 09:43 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника украинских боевиков на легковой автомобиль в Новой Каховке Херсонской области получили ранения четыре человека. Об этом 27 декабря сообщил глава городского округа Виталий Гура.

Павел Колядин/ТАСС

Гура отметил, что киевский режим с раннего утра продолжает наносить удары по мирным жителям Новой Каховки.

«В результате сброса боеприпаса с украинского дрона около 06:40 мск в районе дач «Труд», передвигаясь в легковом автомобиле, получили минно-взрывные травмы четыре человека», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы городского округа, все раненые были доставлены для оказания медпомощи в центральные больницы Новой Каховки и Каховки.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что трое мирных жителей были ранены при атаках украинских дронов по автомобилям в регионе. Он уточнил, что всех пострадавших доставили в медучреждения.

За день до этого украинские беспилотники нанесли удар по двум автомобилям в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате этого получил ранения один боец самообороны.