Над территорией Воронежской области сбиты 28 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердили в Минобороны. Там же отметили, что всего дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь на 28 декабря уничтожены были 56 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 11 — над территорией Белгородской области и 17 — над территорией Ростовской области. Таким известием ознаменован новый, 1038-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Орешник

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев информировал о том, что в пригороде Воронежа и в нескольких районах области отразили атаки более 10 беспилотников ВСУ. При падении обломков одного из них произошёл обрыв контактной сети на железной дороге, в связи с ликвидацией последствий ЧП ожидаются задержки ряда поездов.

«Движение поездов на перегоне Пухово — Евдаково восстановлено. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия», — проинформировал глава Воронежской области.

Ранее он известил о создании специального штаба Юго-Восточной железной дороги и предупредил: опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.