Махачкала, 28 декабря, 2024, 07:35 — ИА Регнум. Владелец АЗС в Махачкале, при взрыве на которой погибли 13 человек, переведён под домашний арест до 26 февраля решением суда в Дагестане. Об этом 28 сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Джанхуватов переведен под домашний арест, такая мера пресечения избрана до 26 февраля 2025 года», — уточнила Мамаева.

В отношении владельца заправки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 сентября на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремели взрывы. После этого начался сильный пожар, его площадь достигала 500 кв. м. Спасатели смогли потушить возгорание только 28 сентября. По последним данным МЧС России, в результате трагедии погибли 13 человек, ещё 11 пострадали.

Владельца АЗС Марата Джанхуватова отправили под стражу на два месяца, до 28 ноября, затем арест продлили до 27 декабря.