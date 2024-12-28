Макеевка, ДНР, 28 декабря, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Террористическую атаку ВСУ на Макеевский машиностроительный завод с применением беспилотника самолётного типа предотвращён системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса». Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

MOD Russia/Global Look Press

С помощью системы «Купол Донбасса» удалось подавить атаку вражеского беспилотника. Затем, фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и боевой части специалисты ведомства поместили на полигоне в предварительно оборудованное углубление в земле и уничтожили контролируемым подрывом.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — добавили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 21 декабря с помощью системы «Купол Донбасса» над территорией Донецка пресечена атака украинского беспилотника на объект энергетической инфраструктуры.

Отмечалось, что в период с 9 по 15 декабря система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила и уничтожила 138 украинских БПЛА в ДНР.