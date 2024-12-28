Москва, 28 декабря, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Участники программы «Время героев» стали частью церемонии предновогоднего подведения итогов Года семьи в национальном центре «Россия». Среди приглашенных были семьи, заключившие брак на выставке «Россия», победители конкурса «Это у нас семейное», семьи участников СВО, а также трудовые династии со всей страны. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Михаил Синицын/ТАСС

К гостям обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«И открытие Года семьи, и торжественная церемония его завершения совершенно не случайно проходили сначала на выставке достижений «Россия», где было собрано по решению президента РФ Владимира Путина всё то, чем гордится наша страна, а теперь — в созданном по итогам выставки Национальном центре «Россия», миссия которого именно такая — собирать и показывать гражданам и гостям нашей страны все то, чем мы по-настоящему гордимся. Ведь российские семьи — предмет настоящей гордости всей нашей страны», — подчеркнул Кириенко.

Программу «Время героев» представляли семьи участников СВО Константина Аксёнова, Дениса Погодина, Александра Тихонова, Залибека Умаева, Александра Урюпина, Антона Шорохова и Константина Яшина.

«В этом году мне выпала честь стать участником президентской программы «Время героев». Для нашей семьи это очень серьезный шаг. Это одновременно очень почётно и очень ответственно. В нашей семье уже много лет существует традиция — Родину защищать, и нас семья военных в третьем поколении. Поддержка семьи особенно чувствуется на передовой, для военнослужащего это крепкий тыл и возможность выполнять боевые задачи зная, что дома тебя любят и ждут», — рассказал кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время Героев» Денис Погодин.

Старт Году семьи в январе 2024 года дал Путин на международной выставке-форуме «Россия». В своём выступлении он подчеркивал, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет.

«Благодаря участию в президентской кадровой программе «Время героев» я обрёл ещё одну семью, состоящую из участников программы, горящих чувством служения людям, настоящих патриотов, любящих свою семью и Родину. Для моряка семья — это не только те люди, которые его воспитали, это ещё и экипаж, который становится ему родным. Ещё семья — это малая церковь, где мы учимся хранить Веру отцов, любить Родину, куда возвращаемся за безусловной любовью и поддержкой», — подчеркнул участник программы «Время Героев» Аксёнов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря Путин назвал улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния приоритетными общенациональными целями. Он отметил, что в 2024 году было много сделано для укрепления семьёй своего общественного авторитета и высокого статуса.