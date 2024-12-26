Москва, 26 декабря, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния, являются приоритетной общенациональной целью. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подведения итогов Года семьи «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее — с любовью по пути».

Гавриил Григоров/ТАСС

«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей — наша приоритетная общенациональная цель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что 2024 году было много сделано для укрепления семьёй своего общественного авторитета и высокого статуса.

«Эту важную, востребованную работу по сохранению и развитию семейных основ, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что личность и мировоззрение ребёнка во многом формируются в домашнем кругу, где также прививаются «такие незыблемые нравственные ориентиры», как забота о ближнем — о своих детях и родителях, а также любовь к Родине и чувство сопричастности к её судьбе.

«Ведь большая, дружная семья — мощный оплот для страны, общества, для человека. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго. И конечно, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом!» — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Путин отметил, что для успешного решения задач развития РФ в ней должно быть намного больше россиян, чем сейчас. Глава государства заметил, что сейчас доля третьих и последующих детей в российских семьях уже растёт, однако сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижение рождаемости и откладывание времени вступления в брак и рождения детей.

Президент РФ также указал на то, что темы поддержки и защиты семьи являются крайне важными для решения проблем демографии. Он уточнил, что это главные, опорные темы в решении демографических проблем на поколения вперёд.

При этом Путин заявил, что ситуация с демографией в «благополучных» странах хуже, чем в России, хотя они прилагают не меньше усилий для поддержки семей. Российский лидер добавил, что показатели рождаемости, в первую очередь, связаны с крепкими семейными традициями, а не с высоким уровнем дохода.