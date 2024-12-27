Москва, 27 декабря, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Центральный банк начал устанавливать курсы валют на основе объединённых данных. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщили в пресс-службе регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединённых данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что в условиях расширения внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

В указание включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчёта.

«Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю», — отметили в Центробанке.

Президент России Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.

Главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев заявил ИА Регнум, что темпы роста доллара являются временным явлением, и потому лавинообразного падения рубля ждать не следует. При этом он назвал декабрь традиционно не очень хорошим месяцем для рубля, так как много россиян на Новый год выезжает за рубеж, из-за чего растёт спрос на валюту. По прогнозу экономиста, темпы ослабления рубля в декабре будут снижаться.