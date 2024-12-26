Москва, 27 декабря, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, которая стала в России фигуранткой уголовного дела о теракте и наёмничестве, оказалась профессиональным военным. Об этом 26 декабря сообщило издание «Коммерсант».

ИА Регнум Иностранные наёмники, Курская область

Уточняется, что до участия в боевых действиях в составе ВСУ в Курской области Йоргенсен служила в Вооружённых силах Дании и находилась в Ираке. Как установило Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР), гражданка Дании попала на Украину через Польшу, прошла обучение в украинской армии, и её включили в состав седьмого отдельного штурмового батальона «Арей».

Сражаясь в рядах ВСУ, наёмница в период с июня по ноябрь получила «не менее $6 тыс.» за службу, а также в виде премий за убитых и уничтожение военной техники. ГВСУ СКР 25 декабря заочно предъявило Йоргенсен официальное обвинение по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий») и в наёмничестве.

В ближайшее время Йоргенсен объявят в розыск, но перед судом она не предстанет, так как уже покинула территорию России и вернулась в Данию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 декабря уголовное дело возбуждено в отношении наёмницы из Дании Аннабель Йоргенсен, участвовавшей в нападении ВСУ на Курскую область. Уточняется, что она совершила преступления против мирных жителей.

Президент России Владимир Путин заявил 19 декабря на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. По его словам, действия киевского режима по атаке на Курскую область не имеют военного смысла, российские войска выбьют их оттуда, после чего власти начнут восстанавливать регион. При этом Путин уточнил, что назвать конкретную дату освобождения нельзя, так как в регионе идут серьёзные бои, торопить бойцов не надо.