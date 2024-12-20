Москва, 20 декабря, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении наёмницы из Дании Аннабель Йоргенсен, участвующей в нападении ВСУ на Курскую область, сообщила 20 декабря пресс-служба СК России.

По данным следствия, гражданка Датского королевства с ноября принимает непосредственное участие в боевых действиях на территории России на стороне ВСУ. Дело в отношении неё возбуждено по статьям о теракте и наёмничестве (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 359 УК РФ).

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Йоргенсен и её соучастников», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что Йоргенсен, которая с другим наёмниками вторглась на территорию Курской области, совершила преступления против мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил 19 декабря на совмещённой прямой линии и пресс-конференции, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. По его словам, действия киевского режима по атаке на Курскую область не имеют военного смысла, российские войска выбьют их оттуда, после чего власти начнут восстанавливать регион. При этом назвать конкретную дату освобождения нельзя, так как в регионе идут серьёзные бои, торопить бойцов не надо, сказал глава государства.

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 19 декабря, ВСУ потеряли более 42,1 тыс. бойцов и 245 танков за время боевых действий на курском направлении.